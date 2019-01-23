Sosyal Medyadan Terör Propagandasına 6 Gözaltı
48 dakika önce
Bitlis'te sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı belirlenen 6 kişi yakalandı.
Bitlis
'te sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı belirlenen 6 kişi yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca dün kent merkezi ile Güroymak
, Adilcevaz
, Tatvan
ve Ahlat
ilçelerinde sosyal medyadan terör propagandası yapanlara yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Sosyal paylaşım sitelerinde (Facebook
ve Youtube
), basın ve yayın yoluyla 'terör örgütü PKK/KCK propagandası yapma ve Cumhurbaşkanına hakaret' suçlarını içerecek şekilde paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen şahıslarla ilgili 12 adreste yapılan eş zamanlı aramalarda, 7 şahıs yakalanmış, bu şüphelilerden 6'sı gözaltına alınmıştır. Şüphelilerin ev ve eklentilerinde ruhsatsız tabanca ile av tüfeği ele geçirilmiştir."
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 11:05 Kaynak: AA
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