Son Dakika Haberleri: Sosyal Medyadan Terör Propagandasına 6 Gözaltı

Sosyal Medyadan Terör Propagandasına 6 Gözaltı

1 saat önce

İZMİR'in Dikili ilçesi ile Ağrı'da, sosyal medya hesapları üzerinden bölücü terör örgütü PKK propagandası yaptıkları belirlenen 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Sosyal Medyadan Terör Propagandasına 6 Gözaltı, System.String[]
İZMİR'in Dikili ilçesi ile Ağrı'da, sosyal medya hesapları üzerinden bölücü terör örgütü PKK propagandası yaptıkları belirlenen 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 6'ı gözaltına alınırken, evlerinde yasak yayınlar ele geçirildi.

Dikili Cumhuriyet Başsavcılığı'nın terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürdüğü soruşturma kapsamında, Dikili İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezi ve Ağrı'da operasyon yaptı. Baskınlarda, haklarında gözaltı kararı verilen 9 kişiden 6'sı yakalandı. Sanıkların sosyal medya hesapları üzerinden örgüt propagandası yaptıkları, örgüt adına faaliyette bulundukları bildirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda da yasak yayınlar ele geçirildi. Diğer 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 11:24 Kaynak: DHA

Dikili, Ağrı, Güncel
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