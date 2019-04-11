Son Dakika Haberleri: Sosyal Medyadan Terör Propagandasına 6 Gözaltı

Sosyal Medyadan Terör Propagandasına 6 Gözaltı

1 saat önce

Siirt'te sosyal medyadan terör örgütü PKK propagandası yaptıkları gerekçesiyle 6 şüpheli gözaltına alındı.

Sosyal Medyadan Terör Propagandasına 6 Gözaltı, System.String[]
Siirt'te sosyal medyadan terör örgütü PKK propagandası yaptıkları gerekçesiyle 6 şüpheli gözaltına alındı.


İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sosyal medyadaki paylaşımlarında, terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları ileri sürülenlere yönelik bazı adreslere operasyon düzenlendi.


Operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.


Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 01:10 Kaynak: AA
Siirt, Güncel
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