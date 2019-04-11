Sosyal Medyadan Terör Propagandasına 6 Gözaltı
1 saat önce
Siirt'te sosyal medyadan terör örgütü PKK propagandası yaptıkları gerekçesiyle 6 şüpheli gözaltına alındı.
Siirt'te sosyal medyadan terör örgütü PKK propagandası yaptıkları gerekçesiyle 6 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 01:10 Kaynak: AA
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sosyal medyadaki paylaşımlarında, terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları ileri sürülenlere yönelik bazı adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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