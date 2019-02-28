Son Dakika Haberleri: Sosyal Medyadan Terör Propagandasına 8 Gözaltı

Sosyal Medyadan Terör Propagandasına 8 Gözaltı

41 dakika önce

İZMİR'de, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları belirlenen 8 kişi, yakalandı.

Sosyal Medyadan Terör Propagandasına 8 Gözaltı, System.String[]
İZMİR'de, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları belirlenen 8 kişi, yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde, yasak yayınlar ele geçirildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri;  Menemen, Seferihisar, Foça ve Torbalı ilçelerinde operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında, 8 kişi yakalandı. Şüphelilerin, sosyal medya hesaplarından PKK'nın propagandasını yaptığı belirtildi. Gözaltına alınan kişilerin evlerinde yapılan aramalarda, yasak yayınlar ele geçirildi.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 11:18 Kaynak: DHA

İzmir, PKK, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Köpeğini Kaybeden Dilan Çıtak Tatlıses'ten Duygusal Fotoğraf: Canımı Kaybettim Simge, Üstsüz Sahneler İçeren Klibiyle Ses Getirdi

Rihanna'dan Siyah Mayolu Cüretkar Poz! Sosyal Medyadan İntihar Mektubu Paylaşan Genç, İlaçla Yaşamına Son Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.2.2019 11:59:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sosyal Medyadan Terör Propagandasına 8 Gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]