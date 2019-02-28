Son Dakika Haberleri: Sosyal Medyadan Terör Propagandasına 8 Gözaltı

Sosyal Medyadan Terör Propagandasına 8 Gözaltı

1 saat önce

İZMİR'de, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları belirlenen 8 kişi, yakalandı.

Sosyal Medyadan Terör Propagandasına 8 Gözaltı, System.String[]
İZMİR'de, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları belirlenen 8 kişi, yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde, yasak yayınlar ele geçirildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; Menemen, Seferihisar, Foça ve Torbalı ilçelerinde operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında, 8 kişi yakalandı. Şüphelilerin, sosyal medya hesaplarından PKK'nın propagandasını yaptığı belirtildi. Gözaltına alınan kişilerin evlerinde yapılan aramalarda, yasak yayınlar ele geçirildi. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 12:18 Kaynak: DHA

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