Son Dakika Haberleri: Sosyal medyadan terör propagandasına 8 gözaltı
Son Dakika Güncel Sosyal medyadan terör propagandasına 8 gözaltı

Sosyal medyadan terör propagandasına 8 gözaltı

1 saat önce

DENİZLİ'de, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK lehine propaganda yapan ve 'Barış Pınarı Harekatı'nı karalayıcı paylaşımlarda bulunan 8 kişi, gözaltına alındı.

Sosyal medyadan terör propagandasına 8 gözaltı, System.String[]

DENİZLİ'de, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK lehine propaganda yapan ve 'Barış Pınarı Harekatı'nı karalayıcı paylaşımlarda bulunan 8 kişi, gözaltına alındı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla sosyal medya üzerinden terör propagandası yapan ve 'Barış Pınarı Harekatı'nı karalayıcı paylaşımlarda bulunan 8 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, belirlenen adreslere bu sabah eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonlarda 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusunun sürdürüldüğü belirtildi.


Barış Pınarı Harekatı, Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 04:19 Kaynak: DHA
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