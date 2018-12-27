Sosyal Medyadan Terör Propagandasına Gözaltı
13 dakika önce
Çorlu ilçesinde terör örgütü DEAŞ propagandası yaptığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.
Çorlu
ilçesinde terör örgütü DEAŞ propagandası yaptığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü DEAŞ propagandası yaptığı iddia edilen E,Ç'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Kemalettin Mahallesi'ndeki evine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 01:34 Kaynak: AA
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