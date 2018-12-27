Son Dakika Haberleri: Sosyal Medyadan Terör Propagandasına Gözaltı

Sosyal Medyadan Terör Propagandasına Gözaltı

13 dakika önce

Çorlu ilçesinde terör örgütü DEAŞ propagandası yaptığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

Sosyal Medyadan Terör Propagandasına Gözaltı, System.String[]
Çorlu ilçesinde terör örgütü DEAŞ propagandası yaptığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü DEAŞ propagandası yaptığı iddia edilen E,Ç'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Kemalettin Mahallesi'ndeki evine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 01:34 Kaynak: AA

Çorlu, Güncel
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