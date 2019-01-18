Son Dakika Haberleri: Sosyal Medyadan Terör Propagandasına Gözaltı

Sosyal Medyadan Terör Propagandasına Gözaltı

1 saat önce

Siirt'te sosyal medyadan terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

Sosyal Medyadan Terör Propagandasına Gözaltı, System.String[]
Siirt'te sosyal medyadan terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddiasıyla bir şüphelinin adresine operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan aramada, örgütsel yayın olduğu değerlendirilen 12 kitap, cep telefonu, sim kart, 3 video kaset, not defteri ve mektup ele geçirildi.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 11:37 Kaynak: AA

Siirt, Güncel
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