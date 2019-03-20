Sosyal Medyadan Terör Propagandasına Gözaltı
2 saat önce
Kars'ta, terör örgütü üyesi oldukları ve sosyal medyadaki paylaşımlarıyla örgütün propagandasını yaptıkları öne sürülen 9 zanlı gözaltına alındı.
Kars
'ta, terör örgütü üyesi oldukları ve sosyal medyadaki paylaşımlarıyla örgütün propagandasını yaptıkları öne sürülen 9 zanlı gözaltına alındı.
Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/KCK üyesi oldukları ve sosyal medyadan örgüt propagandası yaptıkları iddia edilen 9 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
Kararın ardından harekete geçen İl Jandarma Komutanlığına bağlı Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri, il merkezinin yanı sıra Digor
, Selim
ve Susuz
ilçelerindeki bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan 9 şüpheli, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 03:23 Kaynak: AA
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