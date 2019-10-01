Son Dakika Haberleri: Sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı
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Sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı

1 saat önce

Sivas'ın Zara ilçesinde sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen kişi yakalandı.

Sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı, System.String[]

Sivas'ın Zara ilçesinde sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen kişi yakalandı.


Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK'yı öven paylaşımlarda bulunan M.Y'yi gözaltına aldı.


Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen M.Y, emniyete götürüldü.

Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 03:06 Kaynak: AA
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