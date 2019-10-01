Sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı
1 saat önce
Sivas'ın Zara ilçesinde sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen kişi yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 03:06 Kaynak: AA
Sivas'ın Zara ilçesinde sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen kişi yakalandı.
Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK'yı öven paylaşımlarda bulunan M.Y'yi gözaltına aldı.
Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen M.Y, emniyete götürüldü.
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