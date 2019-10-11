Son Dakika Haberleri: Sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı
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Sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı

59 dakika önce

Hatay'da, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyada kara propaganda yaparak, halkı kin ve nefrete tahrik ettiği ileri sürülen zanlı yakalandı.

Sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı, System.String[]

Hatay'da, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyada kara propaganda yaparak, halkı kin ve nefrete tahrik ettiği ileri sürülen zanlı yakalandı.

Merkez Antakya ilçesinde yaşayan S.M. (32) sosyal medya hesabından yaptığı Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili paylaşımıyla "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği" iddiasıyla gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgusu tamamlanan S.M, daha sonra adliyeye gönderildi.

S.M, savcılık işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Barış Pınarı Harekatı, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 12:50 Kaynak: AA
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