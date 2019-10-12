Son Dakika Haberleri: Sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı
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Sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı

17 dakika önce

Adana'da, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyadan kara propaganda yaptıkları iddia edilen HDP Ceyhan İlçe Başkanı, başkan yardımcısı ve eski yöneticisi gözaltına alındı.

Sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı, System.String[]

Adana'da, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyadan kara propaganda yaptıkları iddia edilen HDP Ceyhan İlçe Başkanı, başkan yardımcısı ve eski yöneticisi gözaltına alındı.

Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden Barış Pınarı Harekatı ile ilgili terör propagandası yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Polis, HDP Ceyhan İlçe Başkanı Delal Mamuk, başkan yardımcısı Seyfettin Aydemir ve partinin eski yöneticisi Tahir Özdemir'i gözaltına alındı.

Operasyonda, çeşitli evrak ve dijital materyaller ele geçirildi.

Halkların Demokratik Partisi, Barış Pınarı Harekatı, Ceyhan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 12:16 Kaynak: AA
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