Sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı
1 saat önce
Mersin'de, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyadan terör propagandası yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 03:34 Kaynak: AA
Mersin'de, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyadan terör propagandası yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, sosyal medya üzerinden Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili terör propagandası yaptığı belirlenen 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri 4 zanlıyı yakaladı.
Firari 7 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.
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