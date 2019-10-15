Son Dakika Haberleri: Sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı
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Sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı

26 dakika önce

Bursa'da, sosyal medyada Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.

Sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı, System.String[]

Bursa'da, sosyal medyada Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.Ş.Ç, S.B, Ö.K, H.Ş, S.Y. ve E.Ç'nin sosyal medya üzerinden Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili terör örgütü PKK/ YPG propagandası yaptığını tespit etti.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, merkez Yıldırım, Osmangazi ve Nilüfer ile İnegöl ilçelerinde önceden belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan 6 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Barış Pınarı Harekatı, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 01:16 Kaynak: AA
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