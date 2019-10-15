Sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı

Ordu'da, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyadan terör propagandası yaptığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyada halkı kin ve nefrete tahrik eden ve terör örgütü propagandası yapılan paylaşımlara yönelik istihbari çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Halen Türkiye tarafından Suriye'nin kuzeyinde yürütülen "Barış Pınarı" harekatını sosyal medya hesabı üzerinden protesto eden ve PKK/KCK terör örgütünün uzantısı olan YPG/PYD terör örgütünü övücü ve destekleyici mahiyette, halkımızda kin ve nefret uyandıracak şekilde paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen şüpheli Ş.Ö. isimli şahıs Fatsa'da yakalanarak gözaltına alınmıştır. Söz konusu şahıs hakkında 'Sosyal Medya Üzerinden Terör Örgütü Propagandası Yapmak' suçundan Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığınca adli işlem başlatılmıştır."

Açıklamada, terörle mücadele faaliyetlerine kararlılıkla devam edileceği vurgusu da yapıldı.

Öte yandan aynı suçtan iki yabancı uyruklu kişiyi arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.