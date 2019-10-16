Sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı

Konya'da Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı gerekçesiyle bir şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, terör örgütü propagandası yapan şüpheliye yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı tespit edilen, Selçuk Üniversitesi öğrencisi Ö.T. gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.