Son Dakika Haberleri: Sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı
Son Dakika Güncel Sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı

Sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı

1 saat önce

Konya'da Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı gerekçesiyle bir şüpheli gözaltına alındı.

Sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı, System.String[]

Konya'da Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı gerekçesiyle bir şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, terör örgütü propagandası yapan şüpheliye yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı tespit edilen, Selçuk Üniversitesi öğrencisi Ö.T. gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Barış Pınarı Harekatı, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 09:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rasulayn kırsalındaki terör hedefleri obüs atışlarıyla vuruluyor
KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN PKK'LI SÜLEYMANİYE CAMİİ'NDE YAKALANDI Milyoner'in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'ndan Barış Pınarı Harekatı mesajı: Ordu cephedeyse siyaset bitmiştir! Bahçeli'den çok konuşulacak sakal esprisi: Bir hafta da sakalımı konuşsunlar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2019 11:29:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]