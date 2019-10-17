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Sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı

34 dakika önce

Denizli'de sosyal medya üzerinden Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle 3 kişi gözaltına alındı.

Sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı, System.String[]

Denizli'de sosyal medya üzerinden Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle 3 kişi gözaltına alındı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin terör örgütü propagandası yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda sosyal medyadaki paylaşımlarında terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen 3 zanlı hakkında yakalama kararı verildi.

Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 3 şüpheli, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

Öte yandan kentte terör örgütü PKK/KCK ile bağlantılı oldukları iddiasıyla 5 şüpheli daha yakalandı.

Barış Pınarı Harekatı, Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 03:44 Kaynak: AA
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