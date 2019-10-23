Son Dakika Haberleri: Sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı
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Sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı

25 dakika önce

Kocaeli'de, sosyal medya üzerinden Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı yakalandı.

Sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı, System.String[]

Kocaeli'de, sosyal medya üzerinden Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı yakalandı.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma yapıldı.

Körfez ve Derince ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İkametlerinde, biri ruhsatsız 2 tabanca, 2 şarjör, 51 mermi ile kitap, dergi ve dijital materyal bulunan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Barış Pınarı Harekatı, Kocaeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 12:06 Kaynak: AA
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