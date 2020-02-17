Sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı - Son Dakika

Sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı

6 saat önce

Denizli'de sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptığı tespit edilen bir şahıs gözaltına alındı.

Sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı, System.String[]

Denizli'de sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptığı tespit edilen bir şahıs gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, operasyon Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde yapıldı. Sosyal medya hesabı üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen 1 kişi ekipler tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Yakalanan şahıs işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. - DENİZLİ

Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 06:09 Kaynak: İHA
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