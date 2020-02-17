Sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı - Son Dakika

Sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı

Denizli'de sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptığı tespit edilen bir şahıs gözaltına alındı.

Denizli'de sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptığı tespit edilen bir şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, operasyon Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde yapıldı. Sosyal medya hesabı üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen 1 kişi ekipler tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Yakalanan şahıs işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. - DENİZLİ

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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