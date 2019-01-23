Sosyal Medyadan Terör Propagandasına Hapis Cezası
2 saat önce
Adana'da sosyal medya hesabı üzerinden silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen tutuksuz sanık S.T. 1 yıl 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Adana
'da sosyal medya hesabı üzerinden silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen tutuksuz sanık S.T. 1 yıl 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık S.T. ile avukatı katıldı.
Savunması alınan sanık, yaptığı paylaşımların terör propagandası amacı taşımadığını savunarak, beraatını talep etti.
Cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamına giren deliller dikkate alınarak sanığın üzerine atılı "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan cezalandırılması yönünde mütalaasını sundu.
Mahkeme heyeti de sanık S.T'yi "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 15 gün hapis cezasına çarptırarak hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasını kararlaştırdı.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 02:48 Kaynak: AA
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