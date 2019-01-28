Son Dakika Haberleri: Sosyal Medyadan Terör Propagandasına Hapis Cezası

Sosyal Medyadan Terör Propagandasına Hapis Cezası

1 saat önce

Adana'da sosyal medya hesabı üzerinden silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen tutuksuz sanık Abdulvahap A. 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Sosyal Medyadan Terör Propagandasına Hapis Cezası, System.String[]
Adana'da sosyal medya hesabı üzerinden silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen tutuksuz sanık Abdulvahap A. 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık Abdulvahap A. ile avukatı katıldı.

Savunması alınan sanık, yaptığı paylaşımların terör propagandası amacı taşımadığını ifade ederek, beraatini talep etti.

Cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamına giren deliller dikkate alınarak sanığın üzerine atılı "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan cezalandırılması yönünde mütalaasını sundu.

Mahkeme heyeti, sanık Abdulvahap A'yı "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 12:47 Kaynak: AA

Adana, Güncel
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