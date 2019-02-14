Son Dakika Haberleri: Sosyal Medyadan Terör Propagandasına Hapis Cezası

Sosyal Medyadan Terör Propagandasına Hapis Cezası

1 saat önce

Adana'da sosyal medya hesabı üzerinden terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen tutuksuz sanık Haşim Z.1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Sosyal Medyadan Terör Propagandasına Hapis Cezası, System.String[]
Adana'da sosyal medya hesabı üzerinden terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen tutuksuz sanık Haşim Z.1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık Haşim Z. ile avukatı katıldı.

Savunması alınan sanık, yaptığı paylaşımların terör propagandası amacı taşımadığını ifade ederek, beraatini talep etti.

Cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamına giren deliller dikkate alınarak sanığın üzerine atılı "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan cezalandırılması yönünde mütalaasını sundu.

Mahkeme heyeti, sanık Haşim Z.'yi "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırarak, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasını kararlaştırdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 04:41 Kaynak: AA

Adana, Güncel
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