Sosyal Medyadan Terör Propagandasına Hapis Cezası

Kayseri'de sosyal medya hesabından terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı gerekçesiyle yargılanan sanığa 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verildi.

Kayseri'de sosyal medya hesabından terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı gerekçesiyle yargılanan sanığa 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verildi.



Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuksuz yargılanan inşaat işçisi Şirin A. hazır bulundu.



Sanık Şirin A, savunmasında sosyal medya hesabından örgüt elebaşının fotoğrafı ve örgüt mensuplarının silahlı videolarını beğendiği ve paylaşımlarda bulunup bulunmadığını bilmediğini öne sürdü.



İnşaat işçisi olduğunu ve bekar evinde birden fazla kişi ile kaldığını ifade eden sanık, sosyal medya hebasının şifresi olmadığı için bu paylaşımları birlikte kaldığı ev arkadaşlarından birinin yapmış olabileceğini savundu.



Sanık Şirin A, "Bu paylaşımları ben yaptıysam da cahilliğimden yapmışımdır. Suç olduğunu bilmiyordum, pişmanım." dedi.



Savcı, mütalaasında sanığın, "terör örgütü propagandası yapma" suçundan cezalandırılmasını istedi.



Mahkeme heyeti, sanık Şirin A'ya "terör örgütü propagandası yapma" suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verdi, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

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