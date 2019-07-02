Sosyal medyadan terör propagandasına hapis cezası
51 dakika önce
Adana'da sosyal medya hesabı üzerinden silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen tutuksuz sanık 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Adana
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 03:11 Kaynak: AA
'da sosyal medya hesabı üzerinden silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen tutuksuz sanık 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık İ.K. ile avukatı katıldı.
Savunması alınan sanık, yaptığı paylaşımların terör propagandası amacı taşımadığını ifade ederek, beraatını talep etti.
Cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamına giren deliller dikkate alınarak sanığın üzerine atılı "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan cezalandırılması yönünde mütalaasını sundu.
Mahkeme heyeti de sanık İ.K'ya "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.
Ünlü model Didem Soydan'ın Prenses Diana'ya olan benzerliği şaşırttı
"Önemli konularda suç işleyen Suriyelilerin yasal kalış hakları sonlandırılıyor"
Çağla Şıkel'e özenen Dünyaca ünlü şarkıcı Lil Kim, dalga konusu oldu
Defne Samyeli'nin 15 yaşındaki kızı Derin Talu'dan bikinili poz