Son Dakika Haberleri: Sosyal medyadan terör propagandasına hapis cezası
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Sosyal medyadan terör propagandasına hapis cezası

59 dakika önce

Adana'da sosyal medya hesabı üzerinden PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen tutuksuz sanık M.T. 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Sosyal medyadan terör propagandasına hapis cezası, System.String[]
Adana'da sosyal medya hesabı üzerinden PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen tutuksuz sanık M.T. 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık M.T. ile avukatı katıldı.
Savunması alınan sanık, yaptığı paylaşımların terör propagandası amacı taşımadığını ifade ederek, beraatını talep etti.
Cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamına giren deliller dikkate alınarak sanığın üzerine atılı "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan cezalandırılması yönünde mütalaasını sundu.
Mahkeme heyeti de sanık M.T'ye "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 10:53 Kaynak: AA
Adana, Güncel
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