Sosyal Medyadan Terör Propagandasına Hapis İstemi

Adana'da silahlı terör örgütü DEAŞ'ın propagandasını yaptığı iddia edilen şüpheli hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana'da silahlı terör örgütü DEAŞ'ın propagandasını yaptığı iddia edilen şüpheli hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.



Sosyal medyada silahlı terör örgütünü destekleyen ve örgüt propagandası içeren paylaşımlar yaptığı tespit edilen şüpheli C.Ş. hakkındaki soruşturma tamamlandı.



Cumhuriyet savcısının, tutuksuz şüpheliyle ilgili "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla hazırladığı iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan inceleme sonucu kabul edildi.



İddianamenin değerlendirme bölümünde, şüphelinin paylaşımlarıyla silahlı terör örgütü DEAŞ'ın, eylem ve yöntemlerini meşru gösterici tutum içinde olduğu belirtildi.



İddianamede savunmasına yer verilen şüpheli C.Ş. ise suçlamaları kabul etmeyerek beraatini istedi.



Şüpheli C.Ş'nin 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına, ilerleyen günlerde başlanacak.

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