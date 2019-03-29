Son Dakika Haberleri: Sosyal Medyadan Terör Propagandasına Hapis İstemi

Sosyal Medyadan Terör Propagandasına Hapis İstemi

1 saat önce

Adana'da silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen şüpheli hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Sosyal Medyadan Terör Propagandasına Hapis İstemi, System.String[]
Adana'da silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen şüpheli hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Sosyal medyada silahlı terör örgütünü destekleyen ve örgüt propagandası içeren paylaşımlar yaptığı tespit edilen şüpheli S.İ. hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet savcısının, tutuksuz şüpheliyle ilgili "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla hazırladığı iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamenin değerlendirme bölümünde, şüphelinin paylaşımlarıyla silahlı terör örgütü PKK/KCK'yı, eylem ve yöntemlerini meşru gösterici tutum içinde olduğu belirtildi.

İddianamede savunmasına yer verilen şüpheli S.İ. ise suçlamaları kabul etmeyerek beraatini istedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 02:07 Kaynak: AA

Adana, Güncel
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