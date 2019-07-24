Son Dakika Haberleri: Sosyal medyadan terör propagandasına hapis istemi
Son Dakika Güncel Haber

Sosyal medyadan terör propagandasına hapis istemi

2 saat önce

Adana'da silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen şüpheli hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

Sosyal medyadan terör propagandasına hapis istemi, System.String[]
Adana'da silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen şüpheli hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.
Sosyal medyada silahlı terör örgütünü destekleyen ve örgüt propagandası içeren paylaşımlar yaptığı tespit edilen A.Y. hakkındaki soruşturma tamamlandı.
Cumhuriyet savcısının, tutuksuz şüpheliyle ilgili "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla hazırladığı iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan inceleme sonucu kabul edildi.
İddianamenin değerlendirme bölümünde, şüphelinin paylaşımlarıyla silahlı terör örgütü PKK/KCK'yı, eylem ve yöntemlerini meşru gösterici tutum içinde olduğu belirtildi.
İddianamede savunmasına yer verilen şüpheli A.Y. ise suçlamaları kabul etmeyerek beraatini istedi.
Şüpheli A.Y'nin 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.
Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 12:57 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bitlis'te 15 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı ilan edildi Adana'da 500 polisin katılımıyla gerçekleştirilen metil alkol operasyonunda 3 ton etil alkol ele geçirildi Altın yükselişini sürdürüyor! İşte güncel fiyatlar HDP'li belediyeye terör operasyonu: 6 kişi gözaltına alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.7.2019 15:05:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sosyal medyadan terör propagandasına hapis istemi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]