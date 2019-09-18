Son Dakika Haberleri: Sosyal medyadan terör propagandasına hapis istemi
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Sosyal medyadan terör propagandasına hapis istemi

1 saat önce

Adana'da silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen şüpheli hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Sosyal medyadan terör propagandasına hapis istemi, System.String[]

Adana'da silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen şüpheli hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Sosyal medyada silahlı terör örgütünü destekleyen ve örgüt propagandası içeren paylaşımlar yaptığı tespit edilen şüpheli İ.E. hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet savcısının, tutuksuz şüpheliyle ilgili "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla hazırladığı iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

Şüphelinin paylaşımlarıyla silahlı terör örgütü PKK/KCK'yı, eylem ve yöntemlerini meşru gösterici tutum içinde olduğu belirtilen iddianamede, İ.E'nin 5 yıla kadar hapsi istendi.

İddianamede savunmasına da yer verilen şüpheli, suçlamaları kabul etmeyerek beraatini istedi.

İ.E'nin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 12:50 Kaynak: AA
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