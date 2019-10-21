Son Dakika Haberleri: Sosyal medyadan terör propagandasına hapis istemi
Son Dakika Güncel Sosyal medyadan terör propagandasına hapis istemi

Sosyal medyadan terör propagandasına hapis istemi

1 saat önce

Adana'da silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen tutuksuz şüpheli hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

Sosyal medyadan terör propagandasına hapis istemi, System.String[]

Adana'da silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen tutuksuz şüpheli hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

Sosyal medyada silahlı terör örgütünü destekleyen ve örgüt propagandası içeren paylaşımlar yaptığı tespit edilen şüpheli A.B. hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet savcısının, tutuksuz şüpheliyle ilgili "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla hazırladığı iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan inceleme sonucu kabul edildi.

İddianamenin değerlendirme bölümünde, şüphelinin paylaşımlarıyla silahlı terör örgütü PKK/KCK'yı, eylem ve yöntemlerini meşru gösterici tutum içinde olduğu belirtildi.

İddianamede savunmasına yer verilen şüpheli A.B. ise suçlamaları kabul etmeyerek beraatini istedi.

Zanlı A.B'nin 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 11:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çocukları dağa kaçırmak isteyen 8 kişi tutuklandı
Gelin geldiği köyde muhtar oldu, köyün çehresini değiştirdi Van'da 20 günde 6 kişi dağa götürülmek istenirken kurtarıldı Amerikan televizyonu, askerlerinin taşlandığı görüntüyü "Maskaralık" olarak servis etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2019 13:38:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sosyal medyadan terör propagandasına hapis istemi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]