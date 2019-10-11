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Sosyal medyadan terör propagandasına tutuklama

1 saat önce

Kocaeli'de, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyada kara propaganda yaparak, halkı kin ve nefrete tahrik ettiği ileri sürülen 2 zanlı tutuklandı.

Sosyal medyadan terör propagandasına tutuklama, System.String[]

Kocaeli'de, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyada kara propaganda yaparak, halkı kin ve nefrete tahrik ettiği ileri sürülen 2 zanlı tutuklandı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla terör örgütü propagandası yaparak halkı kin ve nefrete tahrik ettikleri iddiasıyla İ.H.A. (25) ile M.D. hakkında gözaltı kararı verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Darıca ve Gebze ilçelerinde gözaltına alınan 2 zanlı, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Barış Pınarı Harekatı, Kocaeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 09:30 Kaynak: AA
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