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Sosyal medyadan terör propagandasına tutuklama

1 saat önce

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Barış Pınarı Harekatı ile ilgili terör propagandası yaptığı iddia edilen HDP İlçe Başkanı Hülya Ateş tutuklandı.

Sosyal medyadan terör propagandasına tutuklama, System.String[]

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Barış Pınarı Harekatı ile ilgili terör propagandası yaptığı iddia edilen HDP İlçe Başkanı Hülya Ateş tutuklandı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Amirliği ekipleri, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyada halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden ve terör örgütü propagandasına yönelik paylaşımlar yapanlarla ilgili çalışma başlattı.

Bu kapsamda HDP İlçe Başkanı Hülya Ateş, Kurtuluş Mahallesi'ndeki adresinde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Halkların Demokratik Partisi, Barış Pınarı Harekatı, İskenderun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 05:26 Kaynak: AA
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