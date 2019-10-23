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Sosyal medyadan terör propagandasına tutuklama

55 dakika önce

Sakarya'da, sosyal medyadan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin terör örgütü YPG/PKK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla yakalanan 3 zanlıdan ikisi tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Sosyal medyadan terör propagandasına tutuklama, System.String[]

Sakarya'da, sosyal medyadan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin terör örgütü YPG/ PKK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla yakalanan 3 zanlıdan ikisi tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya üzerinden Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan aralarında HDP İl Başkanı Nahide Doğan'ın da bulunduğu 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye getirildi.

Savcılık sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden ikisi tutuklandı, HDP İl Başkanı Nahide Doğan ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sosyal medya üzerinden Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, terör örgütü YPG/PKK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla aralarında HDP İl Başkanı Nahide Doğan'ın da bulunduğu 3 şüpheli, dün gözaltına alınmıştı.

Barış Pınarı Harekatı, Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 02:44 Kaynak: AA
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