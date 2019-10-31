Son Dakika Haberleri: Sosyal medyadan terör propagandasına tutuklama
Son Dakika Güncel Sosyal medyadan terör propagandasına tutuklama

Sosyal medyadan terör propagandasına tutuklama

7 saat önce

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sosyal medyadan terör örgütü PKK/YPG'nin propagandasını yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Sosyal medyadan terör propagandasına tutuklama, System.String[]

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sosyal medyadan terör örgütü PKK/ YPG'nin propagandasını yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen F.P'nin adresine operasyon düzenledi.

Şüpheli gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramada ele geçirilen dijital materyale el konuldu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Tekirdağ, Çorlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 04:10 Kaynak: AA
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