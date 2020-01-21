Sosyal medyadan tuzak kurarak buluştukları kişiyi yaralayan sanıklara hapis - Son Dakika

Konya'da, sosyal medya üzerinden görüşerek kafede buluştukları kişiyi tüfekle yaraladıkları ileri sürülen 4'ü tutuklu 6 sanığa, 5 yıl 10 ay ile 18 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.

Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Öznur Gündoğdu ve Mustafa Aydın ile tutuksuz sanık Turgut Erdal ve taraf avukatları katıldı. Tutuklu sanıklar Serdar Altunel ve Yaşa Buda da Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya dahil oldu.

İddia makamının mütalaasını tekrarladığı duruşmada müşteki İsmail D'nin avukatı, Niğde'de yaşayan Öznur Gündoğdu'nun, müvekkiline sosyal medya platformu Facebook üzerinden arkadaşlık isteği gönderdikten sonra Konya'ya geldiğini anlattı.

Sanık Gündoğdu'nun sosyal medya üzerinden görüştükleri İsmail D. ile anlaştıkları kafede buluştuğunu, bir süre sonra olay yerine diğer sanıkların da geldiğini, dolayısıyla bu eylemin tasarlama olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Son sözleri sorulan sanıklardan Yaşa Budak ise olay günü İsmail D. ile tesadüfen karşılaştığını, Öznur Gündoğdu aracılığıyla bir tasarlama yapmadıklarını öne sürdü.

Budak, İsmail D'yi öldürmeyi değil korkutmayı amaçladığını iddia ederek, olay nedeniyle pişman olduğunu belirtti.

Tutuklu sanık Öznur Gündoğdu da olaya istemeden dahil olduğunu savundu.

Gündoğdu, "Taraflar arasında alacak verecek meselesi olduğunu öğrenmiştim. Bana bu kişiden alacakları parayı almaya yardım etmem karşılığında 15 bin lira ödeme yapacaklarını söylediler. Haberim olmayan bir şeyden cezalandırılmam isteniyor. Benim olayla bir alakam yoktur. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

İsmail D'yi aralarındaki husumet nedeniyle vurması için Yaşa Budak'ı para karşılığında tuttuğu iddia edilen tutuklu sanık Serdar Altunel ise "İsmail'i vurdurtmak için hiçbir sebebim yoktur. Aramızda herhangi bir husumet bulunmamaktadır. Kendisinin iddia ettiği gibi olaydan önce aramızda bir tartışma yaşanmamıştır." diye konuştu.

Mahkeme heyeti verdiği aranın ardından kararını açıkladı.

Heyet, "tasarlayarak öldürmeye teşebbüs", "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "kasten öldürme teşebbüsüne yardım" suçlarından Serdar Altunel'e 18 yıl, Yaşa Budak'a 15 yıl, Öznur Gündoğdu'ya 14 yıl, Mustafa Aydın'a 8 yıl, Turgut Erdal'a 5 yıl 10 ay ve Özkan Demirbaş'a da 5 yıl 10 ay hapis cezası verdi.

Mahkeme heyeti, Altunel, Budak ve Gündoğdu'nun tutukluluk halinin devamına, Aydın'ın hükümle birlikte adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti.

Olay

Konya'nın Selçuklu ilçesinde 21 Eylül 2017 tarihinde akşam saatlerinde bir kafede yaşanan olayda, şüpheli Yaşa Budak, diğer şüpheli Öznur Gündoğdu ile aynı masada oturan İsmail D'yi tüfekle yaralamıştı.

Yapılan soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan İsmail D, olaydan 9 ay önce adliyede yapılan bir ihalede Serdar Altunel ile tartıştığını anlatmıştı.

İsmail D, aralarındaki husumet nedeniyle Altunel'in kendisini tuzağa düşürmek için bazı insanlarla anlaştığını, bunun üzerine Öznur Gündoğdu'nun olaydan 3 gün önce kendisini Facebook üzerinden ekleyerek, Konya'da buluşmayı teklif ettiğini belirtmişti.

Olayla ilgisi tespit edilen Öznur Gündoğdu, Serdar Altunel, Yaşa Budak ve Mustafa Aydın tutuklanmıştı.