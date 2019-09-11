Sosyal medyadan umut tacirliği

Hayatlarını tehlikeye atarak umuda yolculuk yapmak isteyen düzensiz göçmenler, bu tehlikeli yolculuğa 1000-1200 dolar ödeyerek neden kaçmak istediklerini anlattı. Göçmenler, organizatörlerle sosyal medyada bağlantı kurduklarını, 20 kişiyle iletişim kursalar da yüzlerini göremediklerini belirtti.



Son günlerde düzensiz göçmen hareketliliği artarken, Sahil Güvenlik, jandarma ve polis ekipleri de yasa dışı olarak Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçmek isteyen göçmenleri engellemek için tedbirlerini arttırdı. Polis ve jandarma ekipleri, birçok göçmeni şişme bota binemeden yakalarken, şişme bota binerek denize açılmayı başaranları ise Sahil Güvenlik ekipleri Yunanistan karasularına geçmeden yakalıyor. 40-50 kişi bindikleri şişme botlarla, hayatlarını tehlikeye atarak denize açılan ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalanarak Çeşme İskelesine getirilen göçmenlerden bazıları, organizatörlere 1000-1200 dolar ödeyerek neden yasa dışı yolculuğa çıktıklarını, "Yeni bir hayat kuracağım. İş bulamıyorum, ailemi geçindiremiyorum. Çocuklarımızın geleceği yok" sözleriyle açıkladı.



"Organizatörlerle sosyal medyadan bağlantı kuruyoruz"



Organizatörlerle sosyal medyada bağlantı kurduklarını söyleyen ismini vermek istemeyen bir Suriyeli göçmen, "Belki 20 kişiyle muhatap oluyoruz ama kendilerini göremiyoruz. Bize hangi noktaya gideceğimizi söylüyorlar. 'Şurada durun. Bir kişi gelecek, parayı ona vereceksiniz' diyorlar. Paramızı verdik. Ondan sonra bizi değişik araçlarla Çeşme'ye getirdiler. İki gündür dağda, ormanın içindeydik. Yanımızda getirdiğimiz yiyecekleri ve suyu yedik, içtik. Çok zor şartlarda yaşıyoruz ama bütün amacımız Yunanistan'a geçebilmek. Birçok arkadaşımız defalarca denemesine rağmen geçemediler. Aramızda 10 defa geçmeyi deneyen var" diye konuştu.



"Hedefimiz Almanya'ya gitmek"



Yakınlarının Sakız Adası'na gittiğini söyleyen bir Suriyeli göçmen ise, "Ben de gitmek istiyorum. Giden yakınlarımla konuşuyorum, biraz sıkıntıları olduğunu ama Atina'ya gittikten sonra rahatlayacaklarını söylüyorlar. Atina'ya gittikten sonra isterlerse kampta, isterlerse evde kalabileceklerini anlattılar. Evlerde kalırlarsa elektrik parası ödemeyeceklerini, kişi başı 150 euro alacaklarını, çocukların da okula gidebileceklerini söylüyorlar. Biz Yunanistan'a gidebilirsek, orada kalmayacağız. 1-2 sene Yunanistan'da kalmaya tahammül edeceğiz. Bizim hedefimiz Almanya'ya gitmek. Amca oğullarım Almanya'da. Çocukları Almanya'da okula gidiyorlar" diye anlattı.



"Geçinemediğimiz için Yunanistan'a gitmek istiyoruz"



2015-2016 yıllarında birçok yakınının Yunanistan'a gittiğini söyleyen bir göçmen de, "O yıllarda anlaşma yapılmamıştı. Birçok yakınımız karşıya geçti. O zaman 300 dolar verdin mi, gidilebiliyordu. Şimdi 1000-1200 dolar verdiğimiz halde gidemiyoruz. Eskiden çıkmadık, Türkiye'de rahat yaşıyorduk ama artık iş sıkıntısı yaşıyoruz. Geçinemiyoruz, o yüzden Yunanistan'a gitmek istiyoruz. Suriye'de güvenli bölge yapacaklarını, bizi oraya göndereceklerini söylüyorlar ama daha güvenli bölge olmadı. Savaş devam ediyor. İdil'de kaç kişi öldü. Biz ondan korkuyoruz. Bizi sonunda Suriye'ye gönderecekler" diye konuştu.



"İş izni sıkıntısı yaşıyoruz"



İş izni sıkıntısı yaşadığını söyleyen bir Suriyeli ise "İş izni sıkıntısı yaşıyoruz. Ben sondajcıyım. Sondaj makinem var. Artezyen sondajı yaparak ailemi geçindirmek istiyorum. İş izni için defalarca müracaat ettiğim halde alamadım. Ailemi geçindirmek için çalışmaya mecburum. İş izni olmadan artezyen kazdığım için para cezası verdiler. Çocuklarımın geleceği ve geçinebilmek için Yunanistan'a geçmek istedim" dedi. - İZMİR