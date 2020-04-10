Sosyal medyadan uyuşturucu kullanımını özendirdikleri iddiasıyla 12 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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Sosyal medyadan uyuşturucu kullanımını özendirdikleri iddiasıyla 12 şüpheli yakalandı
6 saat önce
Bitlis'in Güroymak ilçesinde sosyal medyadan uyuşturucu kullanımını özendirdikleri iddiasıyla 12 şüpheli gözaltına alındı.
Bitlis'in Güroymak ilçesinde sosyal medyadan uyuşturucu kullanımını özendirdikleri iddiasıyla 12 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güroymak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğünün desteğiyle sosyal medyadan uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendiren ve kullanma yöntemleri konusunda başkalarına bilgi veren şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.
İstihbari çalışmalar sonucu gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 05:02 Kaynak: AA
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