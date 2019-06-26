Sosyal medyadan uyuşturucu kullanmayı özendirmekten 4 yıl 2 ay ceza alan şahıs tutuklandı
36 dakika önce
Samsun'da sosyal medya üzerinden uyuşturucu kullanımını özendirmek suçundan 4 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan şahıs, polis tarafından gözaltına alındı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Samsun
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 01:30 Kaynak: İHA
'da sosyal medya üzerinden uyuşturucu kullanımını özendirmek suçundan 4 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan şahıs, polis tarafından gözaltına alındı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, yargılandığı mahkemece sosyal medya üzerinden uyuşturucu kullanımını özendirmek suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan M.Ö.'yü (30) yakalayarak gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen M.Ö., adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN
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