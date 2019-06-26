Son Dakika Haberleri: Sosyal medyadan uyuşturucu kullanmayı özendiren şahıs tutuklandı
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Sosyal medyadan uyuşturucu kullanmayı özendiren şahıs tutuklandı

21 dakika önce

Samsun'da sosyal medya üzerinden uyuşturucu kullanımını özendirmek suçundan 4 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan şahıs, polis tarafından gözaltına alındı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sosyal medyadan uyuşturucu kullanmayı özendiren şahıs tutuklandı, System.String[]
Samsun'da sosyal medya üzerinden uyuşturucu kullanımını özendirmek suçundan 4 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan şahıs, polis tarafından gözaltına alındı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yargılandığı mahkemece sosyal medya üzerinden uyuşturucu kullanımını özendirmek suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan M.Ö.'yü (30) yakalayarak gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen M.Ö., adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 01:40 Kaynak: İHA
Polis, Samsun, Güncel
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