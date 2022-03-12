SOSYAL MEDYADAN UYUŞTURUCU PAZARLAYAN 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika
Üye Girişi

SOSYAL MEDYADAN UYUŞTURUCU PAZARLAYAN 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

12.03.2022 16:52

SOSYAL medya üzerinden paylaşımda bulunarak uyuşturucu pazarladıkları tespit edilen 2 şüpheli Fatih'te yakalandı.

SOSYAL medya üzerinden paylaşımda bulunarak uyuşturucu pazarladıkları tespit edilen 2 şüpheli Fatih'te yakalandı.

Fatih, Silivrikapı Mahallesi'ndeki evde uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisini alan polis, bu adrese operasyon düzenledi. Ekipler önce evden çıktığı tespit edilen M.H.K.'yı yakaladı. Şüphelinin üstünden 6 gram uyuşturucu ve 6 hap ele geçirildi. Eve yapılan baskında D.B.Ş. de gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda, 1 kilogram 247 gram uyuşturucu. 110 uyuşturucu hap, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve 18 fişek ele geçirildi. Şüphelilerin, sosyal medya üzerinden 'Toplu alımlarda indirim', 'Her iki yakada da servisimiz vardır' şeklinde paylaşım yaparak, uyuşturucu satışı yaptıkları tespit edildi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

SOSYAL MEDYADAN UYUŞTURUCU PAZARLAYAN 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI
SOSYAL MEDYADAN UYUŞTURUCU PAZARLAYAN 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI
SOSYAL MEDYADAN UYUŞTURUCU PAZARLAYAN 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI
SOSYAL MEDYADAN UYUŞTURUCU PAZARLAYAN 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI
SOSYAL MEDYADAN UYUŞTURUCU PAZARLAYAN 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI
SOSYAL MEDYADAN UYUŞTURUCU PAZARLAYAN 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

YORUMLAR
500
Dolandırıcıların yeni yöntemi öğretmen rolü yapmak oldu! 28 kişilik çete çökertildi Dolandırıcıların yeni yöntemi öğretmen rolü yapmak oldu! 28 kişilik çete çökertildi İstanbul'da evsiz 900 kişi, otellerde ağırlanıyor İstanbul'da evsiz 900 kişi, otellerde ağırlanıyor

Silivrikapı, Uyuşturucu, Fatih, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SOSYAL MEDYADAN UYUŞTURUCU PAZARLAYAN 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika


Son Dakika
17:03 Basın toplantısında şaşırtan olay! Kadın boksör bir anda soyunmaya başladı
16:44 Fenerbahçe'de Alanya maçının kadrosu netleşti! Başarılı futbolcuların olmaması taraftarın moralini bozdu
16:36 Selçuk Bayraktar'dan heyecan yaratan MİUS paylaşımı: Yolda geliyor, takipte kalın
16:26 FOX TV'de yayınlanan Son Nefesime Kadar dizisi, 5. bölümüyle final yapıyor
16:16 Dolandırıcıların yeni yöntemi öğretmen rolü yapmak oldu! 28 kişilik çete çökertildi
15:48 Erkek arkadaşı bıçaklayarak öldürmüştü! Asya, doğum gününde toprağa verildi
15:38 Rusya, Ukrayna askerlerinin cesetlerini buzdolaplarında mı saklıyor? Ukrayna istihbaratının iddiası korkunç!
15:32 Danimarka'da 41 yıl aralıksız aynı işyerinde çalışan Konyalı Türk işçiye kraliyet madalyası: Hastalık izni bile almamış
15:28 Rusya'nın kurucu Dışişleri Bakanı Andrei Kozirev: Putin darbeyle devrilebilir ya da sonu mezar olur!
15:23 Dernek başkanı "TSK operasyonlarını durdursun" dedi, Kılıçdaroğlu'nun tavrı dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2022 17:11:30. #1.13#
SON DAKİKA: SOSYAL MEDYADAN UYUŞTURUCU PAZARLAYAN 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement