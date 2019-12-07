Son Dakika Haberleri: Sosyal medyadan uyuşturucu satan şahıs tutuklandı
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Sosyal medyadan uyuşturucu satan şahıs tutuklandı

6 saat önce

Zonguldak'ta sosyal medya üzerinden uyuşturucu madde sattığı tespit edilen şüpheli adliyeye sevk edildi.

Sosyal medyadan uyuşturucu satan şahıs tutuklandı, System.String[]

Zonguldak'ta sosyal medya üzerinden uyuşturucu madde sattığı tespit edilen şüpheli adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen şahıs mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen C.D.'nin (32) evine operasyon düzenledi. Ekiplerin yaptığı aramada C.D.'nin üzerinden 5 gram uyuşturucu uyarıcı madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs ifadesi alınmak üzere Zonguldak Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. İfadesinin alınan şüpheli, uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan ekiplerce Zonguldak Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen C.D., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü, Zonguldak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 05:43 Kaynak: İHA
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