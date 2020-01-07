Sosyal medyadan uyuşturucu satışına 81 ilde operasyon: 162 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sosyal medyadan uyuşturucu satışına 81 ilde operasyon: 162 gözaltı - Son Dakika

Sosyal medyadan uyuşturucu satışına 81 ilde operasyon: 162 gözaltı

7 saat önce

Narkarotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Türkiye genelinde eş zamanlı olarak uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda aralarında sosyal medya fenomenlerinin de olduğu 162 kişi gözaltına alındı.

Sosyal medyadan uyuşturucu satışına 81 ilde operasyon: 162 gözaltı, System.String[]

Narkarotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Türkiye genelinde eş zamanlı olarak uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda aralarında sosyal medya fenomenlerinin de olduğu 162 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, sosyal medyada uyuşturucu madde satan ve özendiren kişilere yönelik Türkiye genelinde operasyon başlattı. 81 ilde eş binlerce polisin katıldığı ve insansız hava araçlarıyla da havadan görüntülenen operasyonda 49 ilde 162 kişi gözaltına alındı. Operasyonda gözaltına alınanların arasında sosyal medya fenomenlerinin de olduğu belirlenirken, operasyonun sürdüğü öğrenildi.

(Samet Kahraman/İHA)

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 03:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kan donduran infaz! Katil, her saniyesini arkadaşına kaydettirdi
Aleyna Tilki, kendi balmumu heykelini dudağından öptü Avrupa Birliği'nden Libya açıklaması: Türkiye'nin asker gönderme planını reddediyoruz MasterChef Alican'ın çocukluk fotoğrafı sosyal medyayı salladı

Son Dakika Haberleri
22:53 İDO ve BUDO yarın yapılacak bazı seferlerini iptal etti - Son Dakika
22:52 Av dönüşü ayağı kayarak düştü, tüfeğin ateş almasıyla vurularak öldü - Son Dakika
22:52 İDO VE BUDO YARIN YAPILACAK BAZI SEFERLERİNİ İPTAL ETTİ - Son Dakika
22:50 RUSYA DEVLET BAŞKANI PUTİN, İSTANBUL'A GELDİ (1) - Son Dakika
22:50 RUSYA DEVLET BAŞKANI PUTİN, İSTANBUL'A GELDİ (2) (aktüel) - Son Dakika
22:03 Melih Gökçek'in Mansur Yavaş'ı eleştirdiği paylaşımı, 3 sene öncesine ait çıktı - Son Dakika
21:47 Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı kameralara yansıdı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2020 22:59:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sosyal medyadan uyuşturucu satışına 81 ilde operasyon: 162 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]