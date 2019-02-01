Son Dakika Haberleri: Sosyal Medyadan Uyuşturucu Ticareti İddiası

Sosyal Medyadan Uyuşturucu Ticareti İddiası

2 saat önce

Zonguldak'ta, sosyal medya üzerinden uyuşturucu hapların fotoğrafını paylaşan şüpheli ile 2 kişi tutuklandı.

Sosyal Medyadan Uyuşturucu Ticareti İddiası, System.String[]
Zonguldak'ta, sosyal medya üzerinden uyuşturucu hapların fotoğrafını paylaşan şüpheli ile 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medyada gençlerin uyuşturucuya karşı özendirilmesinin önüne geçilmesi için çalışma başlattı.

Ekiplerce kurulan "Sanal Devriye" ekibi, sosyal medya hesabı üzerinden "anlayana" ifadesiyle uyuşturucu hapların fotoğrafını paylaştığı tespit edilen U.Ş'yi yakaladı.

U.Ş'nin ifadeleri doğrultusunda soruşturmayı genişleten polis, U.A ve D.A'yı da gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 04:44 Kaynak: AA

Zonguldak, Güncel
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