Sosyal medyadan uyuşturucuya özendirenlere operasyon:  12 gözaltı kararı - Son Dakika
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Sosyal medyadan uyuşturucuya özendirenlere operasyon:  12 gözaltı kararı

Sosyal medyadan uyuşturucuya özendirenlere operasyon:  12 gözaltı kararı

09.02.2021 08:13

ADANA'da sosyal medya üzerinden uyuşturucu kullanımını özendirici paylaşımlarda bulunduğu belirlenen 12 kişiye yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi.

ADANA'da sosyal medya üzerinden uyuşturucu kullanımını özendirici paylaşımlarda bulunduğu belirlenen 12 kişiye yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyadan uyuşturucu kullanımını özendirici metin, fotoğraf ve video paylaşan 12 kişiyi tespit etti. Uyuşturucu kullanımını özendirici paylaşımlarla Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 190/2 maddesini ihlal ederek suç işleyen şüphelilerin yakalanması için ekipler, şafak vakti operasyon düzenledi. Özel Harekat polislerinin koçbaşlarıyla demir kapılarını kırarak girdikleri evlerde çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


Kaynak: DHA
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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Adana Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Medya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Sosyal medyadan uyuşturucuya özendirenlere operasyon:  12 gözaltı kararı - Son Dakika
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