Üye Girişi
Sosyal medyadan uzaklaşın, çocuklarınızla kulak verin - Son Dakika

Sosyal medyadan uzaklaşın, çocuklarınızla kulak verin

06.01.2022 09:45
Sosyal medyadan uzaklaşın, çocuklarınızla kulak verin

BİREYLERİN kişilik özelliklerinin oluşmasında çok önemli bir yer tutan aile içi iletişim konusu Buca'da tüm detaylarıyla ele alındı.

Uzmanlar, sağlıklı bir aile iletişiminin çocukların aidiyet ve özgüven duygularının gelişiminde çok önemli bir yer tuttuğunu belirterek, aileleri sosyal medyadan uzak durmaları ve çocuklarıyla göz teması kurmaları konusunda uyardı.

Aile ve toplum sağlığı konusunda çalışmalar yürüten Buca Belediyesi, Meclis Salonu'nda Uluslararası Kadınlar Dayanışma Derneği Genel Başkan Yardımcısı Nazife Bakiler ve Bornova Türk Kadınlar Birliği'nden İletişim Uzmanı Mine Pekmez'in katılımıyla "Aile ve Çocuk İletişimi" paneli düzenledi. Aile içi iletişimin önemini anlatan Uluslararası Kadınlar Dayanışma Derneği Genel Başkan Yardımcısı Nazife Bakiler, aile içinde anne babasıyla sağlıklı iletişim kurabilen çocukların sosyal hayatta başarılı olduklarını söyledi.

EN BÜYÜK DİPLOMA

Günümüz toplumunda birbirini dinleyen insanların çok azaldığını belirten Bakiler, "Çocuklar kendilerini dinleyen anne babayı bulabiliyor mu? Anne babalar sosyal medyadan, telefondan kafalarını kaldırıp çocuklarıyla göz teması kurup, kulaklarıyla çocuklarını dinleyebiliyorlar mı? Ne yazık ki yok. Ben sizden çocuklarınızın adına bir şey rica ediyorum; lütfen sosyal medyadan kafanızı kaldırın, çocuklarınıza kulak verin.Özgüvenin yüzde 70'i de 6 yaşına kadar kazanılır.Çocuklarınıza vereceğiniz en büyük diploma onları özgüvenli bireyler olarak yetiştirmektir. Bu diploma olmadan alacağı diğer diplomaların hiçbir anlamı yok" dedi.

ÇOCUKLARINIZI DİNLEYİN

Bornova Türk Kadınlar Birliği'nden İletişim Uzmanı Mine Pekmez ise "Çalışan anne babalar olarak akşam eve yorgun geliyoruz. Çocuklarımızı pek görmüyoruz. Orada size bir şey anlatmaya çalışıyor, günüyle ilgili bir şeyler paylaşıyor ama siz 'tamam', 'hı-hı' diye üzerinden geçince çocuğunuz 'annem babam beni önemsemiyor, benimle ilgilenmiyor' diye düşünüyor. Hatta 'zaten beni sevmiyorlar ki' fikrine bile kapılıyor. Bu nedenle çocuklarınızı dinleyin. Onları yönetmeye çalışmayın. Bu çağın çocukları yönetilmek istemiyor. Bu çağın çocukları rehberlik hizmeti almak istiyor. Sizler anne baba olarak ancak çocuklarınıza rehber olabilirsiniz" diye konuştu.

Panelin ardından katılımcılara "Ebeveyn Olarak Çocuğumu Anlama Yolları" konulu çevrim içi eğitim hediye edildi.

YORUMLAR
500

Buca Belediyesi, Çocuk, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Sosyal medyadan uzaklaşın, çocuklarınızla kulak verin - Son Dakika


Bosna'da "Sırp Cumhuriyeti Günü" kutlaması! Anayasaya aykırı kutlama, Bosnalıları korkuttu Bosna'da "Sırp Cumhuriyeti Günü" kutlaması! Anayasaya aykırı kutlama, Bosnalıları korkuttu         
09:54
Dünyanın 1 numaralı tenisçisi Djokovic'e iyi haber! Mahkeme vize iptali kararını bozdu Dünyanın 1 numaralı tenisçisi Djokovic'e iyi haber! Mahkeme vize iptali kararını bozdu         
09:54
Karanlık bir odada yıllarca kapalı kalan ineklerin güneşle buluşma anı Karanlık bir odada yıllarca kapalı kalan ineklerin güneşle buluşma anı         
09:51
Yeni 20 TL'ler kullanıma girdi! Eskisinden sadece bir farkı var Yeni 20 TL'ler kullanıma girdi! Eskisinden sadece bir farkı var         
09:50
Yakınları haber alamayınca polisi aradı! İtfaiye eve girdi! Meğer uyuyormuş! Yakınları haber alamayınca polisi aradı! İtfaiye eve girdi! Meğer uyuyormuş!         
08:57
Mehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşa eden 3 aylık hamile Ece Ronay nişanlısıyla nikah masasına oturdu Mehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşa eden 3 aylık hamile Ece Ronay nişanlısıyla nikah masasına oturdu         
08:25
Acun Ilıcalı'nın yüzündeki şişliğin nedeni belli oldu! İşte o sebep Acun Ilıcalı'nın yüzündeki şişliğin nedeni belli oldu! İşte o sebep         
07:50
İtalyan derbisi! Mourinho'nun Roma'sını gerçekten yaktılar İtalyan derbisi! Mourinho'nun Roma'sını gerçekten yaktılar         
00:32
Lise öğrencisine öğretmen şiddeti kamerada! Valilik hemen devreye girdi Lise öğrencisine öğretmen şiddeti kamerada! Valilik hemen devreye girdi         
17:24
İstifa edip memleketine dönmüştü! Eski polis, evinin bahçesinde ölü bulundu İstifa edip memleketine dönmüştü! Eski polis, evinin bahçesinde ölü bulundu         
17:24
Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov'un imkansız hayali: 51 yıldır alev alev yanan 'Cehennem Kapısı'nı kapatın Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov'un imkansız hayali: 51 yıldır alev alev yanan 'Cehennem Kapısı'nı kapatın         
17:23
Bakan Karaismailoğlu'dan CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na dava! Yolsuzluk yaptığını iddia etmişti Bakan Karaismailoğlu'dan CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na dava! Yolsuzluk yaptığını iddia etmişti         
17:22
Şahan Gökbakar'dan ücretli öğretmen maaşlarına isyan: Utanç hissettim Şahan Gökbakar'dan ücretli öğretmen maaşlarına isyan: Utanç hissettim         
17:21
Kazakistan'da bilanço: Eylemlerde hayatını yitirenlerin sayısı 164'e çıktı Kazakistan'da bilanço: Eylemlerde hayatını yitirenlerin sayısı 164'e çıktı         
17:20
2018 yılında Müslüman olan ünlü şarkıcı Sinead O'Connor çocuğunu kaybetti 2018 yılında Müslüman olan ünlü şarkıcı Sinead O'Connor çocuğunu kaybetti         
17:18
40 yaşındasın Ibrahimovic'i tutabilene aşk olsun! Gol attığı takımlar artık listeye sığmıyor 40 yaşındasın Ibrahimovic'i tutabilene aşk olsun! Gol attığı takımlar artık listeye sığmıyor         
17:16
Acun'un ilk transferleri Fenerbahçe'den! Hull City, Allahyar ve Zajc'ı kadrosuna kattı Acun'un ilk transferleri Fenerbahçe'den! Hull City, Allahyar ve Zajc'ı kadrosuna kattı         
14:54

Son Dakika Haberleri
09:54 Dünyanın 1 numaralı tenisçisi Djokovic'e iyi haber! Mahkeme vize iptali kararını bozdu
09:52 Mustafa Destici böyle "tasarruf" yapıyormuş: Kasaptan et almıyorum, hayvan kestirip toplu et alıyorum
09:51 Karanlık bir odada yıllarca kapalı kalan ineklerin güneşle buluşma anı
09:50 Yeni 20 TL'ler kullanıma girdi! Eskisinden sadece bir farkı var
09:49 Yoldan çıkan yolcu otobüsü köprüde asılı kaldı! İşte o görüntüler
09:27 Fatih Terim ile Emre Belözoğlu, transferde karşı karşıya! Azeri golcü için hoca ve öğrenci arasında kapışma başladı
09:26 "Maske Kimsin Sen"de "İskelet" Keremcem çıktı
09:21 Adana'da kameralara takıldı! Tatlı arabası devrilen kardeşlere Adanalıların yaptığı jest ağlattı
09:20 İstanbul'da PKK operasyonu! 2 kritik isim dahil 5 kişi gözaltına alındı
09:17 10 Ocak altın fiyatları! Altın nereye gidiyor?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2022 10:02:08. #1.13#
SON DAKİKA: Sosyal medyadan uzaklaşın, çocuklarınızla kulak verin - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement