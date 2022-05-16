Sosyal medyadan uzakta güzel bir gün geçirdiler - Son Dakika
Üye Girişi

Sosyal medyadan uzakta güzel bir gün geçirdiler

16.05.2022 08:47
Sosyal medyadan uzakta güzel bir gün geçirdiler

"Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" etkinliği kapsamında İstanbul'un dört bir yanından çok sayıda genç, Bağcılar Meydanı'nda buluştu.

Gençler, sosyal medyayı bırakıp sosyal meydana indi

Bir günlüğüne cep telefonlarından uzak kalan gençler akranlarıyla, çocuklar da aileleriyle birlikte faaliyetlere katılıp eğlenceli bir hafta sonu geçirdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 81 ilde hayata geçirilen "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" projesinin İstanbul ayağı Bağcılar'da yapıldı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'nda gerçekleşen etkinliğe İstanbul'un dört bir yanından aileler çocuklarıyla, gençler de arkadaşlarıyla katıldı. Cep telefonlarını bir günlüğüne bırakan davetliler, meydanda kurulan platformda yer alan masa tenisinden mini golf oyununa, satrançtan savunma sporlarına kadar 20 ayrı sosyal, kültürel ve sportif faaliyetten yararlandı. Yüzlerini rengârenk boyayan minikler ise akranlarıyla doyasıya eğlendi. Güzel havada bir araya gelen vatandaşlar, yüz yüze sohbet ederek sosyalleşme imkânı buldu. Kurulan sahnede ise gün boyunca süren konserler ve gösteriler vardı.

Doğru ve ölçülü kullanmak lazım

Bu anlamlı günde Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir de gençleri yalnız bırakmadı. Sosyal medyanın iletişim çağının en önemli unsurlarından biri olduğunu söyleyen Özdemir, "Büyük toplulukların bir araya geldiği, haberleştiği, birbirlerine katkı sunduğu sosyal medyayı doğru ve ölçülü kullanmak lazım. Sosyal medyanın hayatımızdaki varlığı kadar sosyal meydanların da var olması gerekiyor. Sosyal medyada da meydanda da olacağız ve bunu dengeli bir şekilde yürütmek durumundayız. Bakanlığımıza da böylesine önemli bir konuya vurgu yaptığı için teşekkür ediyorum" dedi. Konuşmanın ardından Özdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kemal Hürcan, davetlilerin arasına karıştı. Sanatsal çalışmaları yerinde izleyen Özdemir, ceketini çıkarıp gençlerle basketbol oynadı.

Kaynak: Bültenler
YORUMLAR
500
İstanbul Gençlik Oyunları rekordan rekora koşuyor İstanbul Gençlik Oyunları rekordan rekora koşuyor CHP İstanbul Gençlik Kolları'ndan 'Öğretmenler Günü' Paylaşımı: 'Bizi Biz Yapanlara Bir Gün Değil Her Gün Kıymet Veriyoruz' CHP İstanbul Gençlik Kolları'ndan 'Öğretmenler Günü' Paylaşımı: 'Bizi Biz Yapanlara Bir Gün Değil Her Gün Kıymet Veriyoruz' Deprem sonrası gündem oldu! Bağcılar'ın uydudan çekilen fotoğrafı endişelendirdi Deprem sonrası gündem oldu! Bağcılar'ın uydudan çekilen fotoğrafı endişelendirdi

15 Temmuz, İstanbul, Bağcılar, gençlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sosyal medyadan uzakta güzel bir gün geçirdiler - Son Dakika

Bu haber Bültenler tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Bültenler tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Bültenler kurumudur.

Son Dakika
08:50 Çok sayıda il için sarı kodlu uyarı! Birçok kentte kar yağışı bekleniyor
08:45 Eski MasterChef yarışmacısı Pınar Tanar korku dolu anları anlattı: Kamyon şoförü öldürmeye çalıştı
08:25 Kan donduran cinayetin faili Müge Anlı'da ortaya çıktı! Canlı yayına çıkıp arkadaşını öldüren kişiyi arıyordu
08:24 Satın aldığı Twitter'ı kaosa sürükleyen Elon Musk şimdi de telefon üretmeyi hedefliyor
07:57 Köpeği kürekle vura vura öldüren caniden korkunç savunma!
04:18 Burcu Esmersoy ve Nazım Akmandil çiftinin evleneceği tarih belli oldu
00:54 Resmi Gazete'de yayımlandı! Cemevleri izin olmadan yapılamayacak
23:57 Şişli'de 2 kadın 1 erkeğin aynı evde ölü halde bulunduğu olayda uyuşturucu şüphesi
00:00 Dünya Kupası'na veda eden ilk ülke belli oldu! İşte günün sonuçları...
23:11 Adana'da otomobilin çarptığı adam olay yerinde hayatını kaybederken, ağabeyinin cansız bedenini bir an olsun bırakmayan kardeş yürek sızlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2022 09:33:36. #1.11#
SON DAKİKA: Sosyal medyadan uzakta güzel bir gün geçirdiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement