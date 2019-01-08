Son Dakika Haberleri: Genç Kadın, İş Görüşmesindeki İğrenç Tacizi Sosyal Medyada İfşa Etti

Genç Kadın, İş Görüşmesindeki İğrenç Tacizi Sosyal Medyada İfşa Etti

1 saat önce

Denizli'de sosyal medyadan verilen iş ilanı hakkında bilgi almak isteyen genç kadın, taciz edildiğini belirterek karşı taraftaki kişinin kendisine yönelttiği ilginç soruları sosyal medyada ifşa etti.

Denizli'de bir kadın sosyal medya üzerinden verilen iş ilanına yaptığı başvuruda ilan sahibi erkek tarafından taciz edildiğini söyleyerek, yazışmaları sosyal medya gruplarından paylaştı.

GENÇ KADIN, MESAJ ATIP BİLGİ İSTEDİ

Denizli'de sosyal medyadan iş ilanı veren bir kişinin, ilana başvurmak için mesaj atan kadına verdiği cevaplar akıllara durgunluk verdi. İddiaya göre, A.K., isimli şahıs sosyal medya üzerinden iş ilanı verdi. İş arayan S.A. isimli genç kadın ise A.K.'ye masaj atarak iş için bilgi isteyip, hala eleman arayıp aramadıklarını sordu.

"BEKAR DÜŞÜNÜYORUM, NİŞANLIN KISKANIR"

Bunun üzerine A.K., S.A.'ya iş başvurusu ile ilgisi olmayan sorular sormaya başladı. A.K., görüşmeye önce "Yaşın kaç, evli misin bekar mı? Nerede oturuyorsun? Tecrüben var mı?" gibi sorular ile başlarken, S.A.'nın nişanlı olduğunu söylemesi üzerine, "Hımm sıkıntı olur, bekar düşünüyorum, nişanlın kıskanır, nişanlını seviyor musun, neyse mutluluklar" gibi söylemlerde bulunduğu öne sürüldü.

EKRAN GÖRÜNTÜLERİNİ SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Konuşmalarının ekran görüntülerini alarak sosyal medyada Denizlililerin bilgi alışverişi yaptığı Trafik ve Yaşam Grubu'nda paylaşan S.A.'nın, A.K.'den şikayetçi olacağı belirtildi. Sosyal medya kullanıcıları duruma tepki gösterdi.

İşte ikili arasında geçen o diyalog;

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 02:12 Kaynak: İHA

Denizli, 3. Sayfa, Güncel
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