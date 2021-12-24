Sosyal medyadan yaptığı paylaşıma ABD'den destek geldi - Son Dakika
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Sosyal medyadan yaptığı paylaşıma ABD'den destek geldi

24.12.2021 15:46

Sosyal medyadan yaptığı paylaşıma ABD'den destek geldiSİİRT Siirt'te yardımsever Kadir Özdemir, köyde maddi durumu iyi olmayan çocukların durumunu sosyal medya üzerinden paylaştı.

Sosyal medyadan yaptığı paylaşıma ABD'den destek geldi

SİİRT Siirt'te yardımsever Kadir Özdemir, köyde maddi durumu iyi olmayan çocukların durumunu sosyal medya üzerinden paylaştı. Paylaşımın, kısa sürede binlerce kişiye ulaşmasının ardından yurt dışından bir hayırsever devreye girerek köy çocuklarına kışlık bot gönderdi.

Siirt'te maddi durumu kötü ve ayakkabı alacak parası olmayan çocukların durumunu sosyal medya üzerinden hayırseverlere ulaştırın Kadir Özdemir'in sesini ABD'de yaşayan bir hayırsever duydu. Hayırsever tarafından gönderilen parayla alınan ayakkabılar, Siirt Gökçebağ Beldesine bağlı Sütlüce mezrasında köy çocuklarına dağıttı. Sosyal medya üzerinden paylaşımlarına devam ettiğini belirten Kadir Özdemir, sosyal medya aracılığıyla ulaştıkları hayırseverlerden ayakkabı yardımı aldıklarını söyledi. Özdemir, "Köy köy gezip ayakkabı dağıtımı yapıyoruz. Bu yardım ABD'den geldi. Toplam 200 ayakkabı geldi. Hayır sever benim sayfamı gördü bende yardım yapmak istiyorum dedi, tamam dedim. Ayakkabı parasını gönderdi. Şimdi Siirt'in merkeze bağlı Gökçebağ beldesi Sütlüce mezrasındayız. Çocukları mutlu etmeye geldik. Çocukları mutlu etmeye çalışıyoruz. Amacımız bu zaten. Ayakkabısı olmayan köy çocuklarına ayakkabı dağıtıyoruz. Onları mutlu etmeye çalışıyoruz. Yardım edenlerde, yardım gönderenlerden Allah razı olsun. Çok güzel yardımlar yapılıyor" dedi.

Köy çocuklarına ayakkabı dağıtmanın mutluluk verici olduğunu dile getiren İrem Karaer, köy çocuklarına yardımda bulunan herkese teşekkür ettiğini söyledi. Karaer, "Bu kış gününde çoğu çocuğun ayağında ayakkabı yoktu. Yardımcı olmaya çalıştık bir nebze olsun onları mutlu etmek için. Çocuklar çok mutlu oldu gerçekten. Onların bu hali yüreğimizi ısıttı haliyle. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz" diye konuştu.

Yeni ayakkabılara kavuştuğu için mutlu olduğunu dile getiren Gamze Keşli, "Bizim köyümüze misafirler geldi, bize ayakkabılar getirdi. Çok teşekkür ederiz onlara" şeklinde konuştu.

Sosyal medyadan yaptığı paylaşıma ABD'den destek geldi
Sosyal medyadan yaptığı paylaşıma ABD'den destek geldi
Sosyal medyadan yaptığı paylaşıma ABD'den destek geldi
Sosyal medyadan yaptığı paylaşıma ABD'den destek geldi
Sosyal medyadan yaptığı paylaşıma ABD'den destek geldi
Sosyal medyadan yaptığı paylaşıma ABD'den destek geldi

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Kadir Özdemir, Siirt, Medya, Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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