Sosyal medyanın "Doraliçesi" serebral palsili çocukların ailelerine umut aşılıyor - Son Dakika

Sosyal medyanın "Doraliçesi" serebral palsili çocukların ailelerine umut aşılıyor

14.04.2021 11:01
Sosyal medyanın

Antalya'da bir çift, serebral palsi (beyin felci) hastası kızları Dora ile mutluklarının yansıdığı fotoğraf ve görüntülerin yer aldığı "Doraliçem" adlı sosyal medyadaki hesaplarından paylaşımlarıyla aynı hastalıkla mücadele eden çocukların ailelerine umut aşılıyor.

Antalya'da bir çift, serebral palsi (beyin felci) hastası kızları Dora ile mutluklarının yansıdığı fotoğraf ve görüntülerin yer aldığı "Doraliçem" adlı sosyal medyadaki hesaplarından paylaşımlarıyla aynı hastalıkla mücadele eden çocukların ailelerine umut aşılıyor.

Döşemealtı ilçesinde yaşayan gazeteci İlke ve diş hekimi Bora Tüzüner çiftinin kızları Dora'nın yaşam mücadelesi doğar doğmaz başladı. Sezaryenle dünyaya gelen ve kalbi atmadığı belirlenen bebek, doktorların çabasıyla hayata döndürüldü.

"Dora" ismi verilen bebeğin oksijensiz kaldığı için beyninde hasar oluştuğu tespit edilerek serebral palsi teşhisi konuldu. Doktorların, "Dora için yapılacak tek şey onu mutlu etmek" demesi üzerine "Ya acı çekmeyi tercih edecektik ya da mutlu olmayı" diyen Tüzüner çifti, yaşamlarını tamamen Dora'nın mutluluğu üzerine kurdu.

Kızlarının odasını rengarenk oyuncuklarla donatan çift, sevgiyle büyüttükleri 6 yaşındaki Dora'nın gün içerisindeki mutlu anları ve tecrübelerini aktardıkları sosyal medyada "Doraliçem" adını verdikleri sayfayı açtı.

Kızlarına giydirdikleri masal prensesleri kıyafetleri ve yaptıkları bütün etkinlikleri içeren videoların yer aldığı sayfayı, kısa sürede çok sayıda kişi takip etmeye başladı.

Sosyal medyanın "pamuk prensesi" olarak anılmaya başlayan Dora ile ailesinin hikayesi, birçok aileye örnek oldu.

Ailesinin ilgisi ve sevgisinin yanı sıra gördüğü terapilerle elini kaldırmaya, seslere ve söylenenlere tepki vermeye başlayan Dora, gülümsemesiyle de başta ailesi olmak üzere herkesi mutlu ediyor.

"Birçok aileye dokunduk"

Anne İlke Tüzüner, AA muhabirine, kızının hastalığı nedeniyle oturamadığını, yürüyemediğini, konuşamadığını ve yutamadığını söyledi.

Dora'nın yoğun bir terapi aldığını aktaran Tüzüner, doktorlar kendilerine "Kızınız, sadece yatar, tavana bakar, başka bir şey yapamaz" dediğini dile getirdi.

Kızlarına doğduğundan bu yana hep sağlıklı bir çocukmuş gibi davrandıklarını anlatan Tüzüner, zamanla Dora'nın kendisini sevdirmeye, dokundurtmaya ve tepki vermelere başladığını kaydetti.

Tüzüner, kızlarının kendilerinin ve bir süre sonra çok sayıda kişinin "prensesi" olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Hastalığı ilk duyduğumuzda bilgimiz çok kısıtlıydı. Bu hastalığı yaşayan insanlardan bilgi almanın önemini fark ettik. İnsanları tecrübelerimizden faydalandırmak için sayfayı açtık. Çok ilgi gördü. Kızımızın mutluluğu, prensesleri andıran hayatı örnek oldu. Dünyanın çeşitli ülkelerinden aynı hastalıkla mücadele eden çocukların aileleriyle iletişim halindeyiz. Birçok aileye dokunduk. Çocukları sağlıklı olanlar bile 'Sizden sabrı öğrendik' diyor. Her gün mesaj alıyoruz. Amerika, Avrupa ülkeleri ve Avustralya'dan bile takipçilerim onlarca kart gönderip, Dora'ya sevgilerini, teşekkürlerini ilettiler. Biz sevginin gücünü göstererek birçok ailenin yaşama olan bakışının değişmesine katkı sağladık."

Pamuk prenses kıyafeti gelişimine katkı sağladı

Pamuk prenses kıyafetlerini fizyoterapiden iyi sonuç alacaklarını düşündükleri için kızlarına giydirdiklerini vurgulayan Tüzüner, "Fizyoterapistimiz önermişti. Dora'nın elleri hep yukarıdaydı. Kabarık kıyafetler giydirince, ellerini aşağıya indirip dokunuyor. Ojeleri de öyle. Elini hep kapalı tutuyor ama oje sürünce elini açıyor. 'Ojeni göster deyince' elini açıp gösteriyor, mutlu oluyor." dedi.

Baba Bora Tüzüner ise kızıyla mutlu bir hayatlarının olduğunu söyledi.

İşe giderken Dora'nın çok üzüldüğünü aktaran Tüzüner, "Ben eve gelince de çok mutlu oluyor, hareketleriyle bunu gösteriyor. Baba desteği bu çocuklar için çok önemli. Baba sevgisiyle yüzleri hep gülüyor. Onunla ata biniyoruz, yüzüyoruz. Sağlıklı bir çocuğun yapacağı her şeyi birlikte hayata geçiriyoruz. Bunları da sosyal medyada paylaşarak ailelere örnek oluyoruz." ifadesini kullandı.

Bora Füzesi, Diş Hekimi, Döşemealtı, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sosyal medyanın 'Doraliçesi' serebral palsili çocukların ailelerine umut aşılıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Diyanet Vakfı rap müzikli kampanya klibi yaptı! Sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü Diyanet Vakfı rap müzikli kampanya klibi yaptı! Sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü İnternetteki fotoğrafını görünce hayatını değiştiren kadın 7 ayda 55 kilo verdi İnternetteki fotoğrafını görünce hayatını değiştiren kadın 7 ayda 55 kilo verdi Son Dakika! Eski HDP milletvekili Tuma Çelik, yargılandığı cinsel saldırı davasında delil yetersizliğinden beraat etti Son Dakika! Eski HDP milletvekili Tuma Çelik, yargılandığı cinsel saldırı davasında delil yetersizliğinden beraat etti Anaokulu öğretmeni, öğrencilere sırayla ayağını koklatıp bunun 'erken sadomaşizm eğitimi' olduğunu iddia etti Anaokulu öğretmeni, öğrencilere sırayla ayağını koklatıp bunun 'erken sadomaşizm eğitimi' olduğunu iddia etti TFF Başkanı Özdemir, zemini kötü olan kulüpleri uyardı: TFF Başkanı Özdemir, zemini kötü olan kulüpleri uyardı: "Yeter artık! Sert cezalar vereceğiz" Fransız bakandan küstah tehdit: Türkiye'ye yaptırım uygulamaya hazırız Fransız bakandan küstah tehdit: Türkiye'ye yaptırım uygulamaya hazırız Fenerbahçe'nin eski hocası Erol Bulut ve Volkan Demirel kasap açtı Fenerbahçe'nin eski hocası Erol Bulut ve Volkan Demirel kasap açtı Esra Erol'un programında ailesinin yanına dönen Nilüfer, 2 ay sonra yine evden kaçtı Esra Erol'un programında ailesinin yanına dönen Nilüfer, 2 ay sonra yine evden kaçtı

Son Dakika Haberleri
11:30 Altın güne düşüşle başladı: Gram fiyatı 453 liradan işlem görüyor
11:25 Diyanet Vakfı rap müzikli kampanya klibi yaptı! Sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü
11:20 AK Partili Şamil Tayyar patates dağıtımını şova çeviren kaymakama ateş püskürdü: Hadsiz
11:13 İnternetteki fotoğrafını görünce hayatını değiştiren kadın 7 ayda 55 kilo verdi
11:06 Sıla ve İlker Kaleli aşklarını sosyal medyaya taşıdı! Birbirini takibe aldılar
10:40 Cansız bedeni yanan aracın içinde bulunan şahsın bagajından yüzlerce uyuşturucu hap çıktı
10:29 Dolar güne düşüşle başladı: 8,10'dan işlem görüyor
10:27 Duvarındaki tasarımlar yüzünden başı derde giren Nusret Gökçe'ye 40 milyon TL'lik dava
10:21 Yeni tedbirleri değerlendiren Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Kısmi kapanma yetmez
10:14 Fenerbahçe'nin eski hocası Erol Bulut ve Volkan Demirel kasap açtı
Altın güne düşüşle başladı: Gram fiyatı 453 liradan işlem görüyor Altın güne düşüşle başladı: Gram fiyatı 453 liradan işlem görüyor         
11:30
AK Partili Şamil Tayyar patates dağıtımını şova çeviren kaymakama ateş püskürdü: Hadsiz AK Partili Şamil Tayyar patates dağıtımını şova çeviren kaymakama ateş püskürdü: Hadsiz         
11:20
Rachid Ghezzal'in Beşiktaş'taki hikayesi sona eriyor Rachid Ghezzal'in Beşiktaş'taki hikayesi sona eriyor         
11:13
Sıla ve İlker Kaleli aşklarını sosyal medyaya taşıdı! Birbirini takibe aldılar Sıla ve İlker Kaleli aşklarını sosyal medyaya taşıdı! Birbirini takibe aldılar         
11:07
Cadde ortasına fışkıran mavi su vatandaşları tedirgin etti Cadde ortasına fışkıran mavi su vatandaşları tedirgin etti         
10:50
Cansız bedeni yanan aracın içinde bulunan şahsın bagajından yüzlerce uyuşturucu hap çıktı Cansız bedeni yanan aracın içinde bulunan şahsın bagajından yüzlerce uyuşturucu hap çıktı         
10:41
Duvarındaki tasarımlar yüzünden başı derde giren Nusret Gökçe'ye 40 milyon TL'lik dava Duvarındaki tasarımlar yüzünden başı derde giren Nusret Gökçe'ye 40 milyon TL'lik dava         
10:27
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın seyahat sınırlamasıyla ilgili açıklama: Olumsuz etkileri olacaktır Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın seyahat sınırlamasıyla ilgili açıklama: Olumsuz etkileri olacaktır         
09:54
Bolu'da işler karıştı! Belediye başkanının dağıttığı imsakiye, 20 dakika fazla oruç tutturuyor Bolu'da işler karıştı! Belediye başkanının dağıttığı imsakiye, 20 dakika fazla oruç tutturuyor         
09:29
Kalp krizi geçiren genç son nefesini verirken özel güvenliğin müdahalesiyle kurtuldu! O anlar kamerada Kalp krizi geçiren genç son nefesini verirken özel güvenliğin müdahalesiyle kurtuldu! O anlar kamerada         
04:48
Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan yerler ve kişiler belli oldu! İşte 43 maddede muafiyet listesi Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan yerler ve kişiler belli oldu! İşte 43 maddede muafiyet listesi         
01:45
Şehirler arası seyahat kısıtlaması nasıl uygulanacak? Bakanlık ayrıntıları paylaştı Şehirler arası seyahat kısıtlaması nasıl uygulanacak? Bakanlık ayrıntıları paylaştı         
01:30
İçişleri Bakanlığı'ndan kısmi kapanma genelgesi! Merak edilen tüm detaylar netleşti İçişleri Bakanlığı'ndan kısmi kapanma genelgesi! Merak edilen tüm detaylar netleşti         
00:59
Cübbeli Ahmet'ten düğün eleştirilerine yanıt: Herkesin kandırılma payı var Cübbeli Ahmet'ten düğün eleştirilerine yanıt: Herkesin kandırılma payı var         
23:02
Gara şehidinin tabancası terör operasyonunda ele geçirildi Gara şehidinin tabancası terör operasyonunda ele geçirildi         
19:03
Habertürk'te dekolte sansürü! Kameralar stüdyoya dönünce hemen düğmesini ilikledi Habertürk'te dekolte sansürü! Kameralar stüdyoya dönünce hemen düğmesini ilikledi         
17:18
Köy muhtarından cami minaresinde küfürlü anons! Yetmedi bir de fırça sapıyla dayak attı Köy muhtarından cami minaresinde küfürlü anons! Yetmedi bir de fırça sapıyla dayak attı         
15:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2021 11:36:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sosyal medyanın "Doraliçesi" serebral palsili çocukların ailelerine umut aşılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei