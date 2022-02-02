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Sosyal Medyanın Eğlence Dolu Hesabı; Özlemlinaöz - Son Dakika

Sosyal Medyanın Eğlence Dolu Hesabı; Özlemlinaöz

02.02.2022 16:25
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Sosyal Medyanın Eğlence Dolu Hesabı; Özlemlinaöz

Özlemlinaöz son dönemin en çok konuşulan sosyal medya hesaplarından bir tanesi olmayı başardı. Bunun nedeni yüksek takipçi sayısı değil, ürettiği içeriklerin kalitesinden kaynaklı. Sosyal medyada keşfetinizi açtığınız zaman hemen hemen aynı tip videolara denk gelmekten sıkıldınız mı? Peki tüm sayfaların sanki anlaşmış gibi aynı postları ve reklamları yayınlamasından.

Yüksek takipçili hesapların birbirinden gereksiz ürünlere yönlendirmesinden sıkılmadınız mı? Sahi ya sosyal medyada bizi eğlendirebilecek ne kaldı? Neticede günlük hayatın iş yoğunluğundan ve kasvetinden sıkıldığımızda tercih etmiyor muyuz en çok sosyal medyayı?

İşte tüm bunlardan uzak takipçilerine aile değeri veren bir hesap var; Özlemlinaöz. Özlemlinaöz her anlamda kaliteli içerikler üreten bir sosyal medya hesabı.

Özlemlinaöz Ne Vadediyor?

Özlemlinaöz her şeyden önce kaliteli vakit geçirmenizi sağlayacak bir sosyal medya hesabı. Bu sayfa birebir taklit edilen içeriklerden çok uzak bir yapıda bulunuyor. Öte yandan sayfaya girdiğiniz an sizi rengârenk bir dünya karşılıyor.

Türk manevi değerlerinde saygılı ve günümüze hitap eden videolarla karşılaşmak mümkün Özlemlinaöz'de. Videoların içerikleri zekice düşünülmüş ve kurgulanmış. Öte yandan hesabın sahibi olan Özlem Hanım kendisini takip edenleri ailesinden görüyor. Yani ben üreteyim, takip edenler izlesin gibi bir durum söz konusu değil.

Başka bir deyişle sayfanın admini ile takipçiler arasından sıradan hesaplar gibi uçurumlar yok. Üstelik Özlem Hanım tarafından tavsiye edilen ürünlerin hepsi kaliteli ve kendisi tarafından kullanılıyor. Özetle Özlemlinaöz, size kaliteli vakit geçirmek, zekice kurgulanmış ve üzerinde emek harcanmış videolar ama her şeyden önce 1 milyona yaklaşan kocaman sıcacık bir aile vadediyor.

Özlem Altınok Öz Kimdir?

Özlem Altınok Öz Türkiye'nin en önemli kültürel miraslarından bir tanesi olan Safranbolu'da dünyaya geldi. İlk ve ortaöğretim yıları burada geçti. Üniversite çağında eğitim hayatına devam etmek adına İstanbul'a geldi.

Kendisi, ülkemizin en başarılı üniversitelerinden biri olan Marmara üniversitesinde hemşirelik bölümü okudu. Üniversitenin son yılında staj esnasında hayatının aşkını bularak evlendi. Üniversite yıllarında da videoya çekerek yayınlayan Özlem Hanımın asıl tanınması ise evliliğinin ilk meyvesi Lina ile olmuştur.

Özlem Hanımın Lina ile olan videoları o kadar sevilir ki hesabı takip eden kişi sayısı gün geçtikçe artmaya başlar. Daha sonraki dönemde farklı içeriklerde üreten Özlem Altınok Öz 2021 yılında ikinci kez annelik sevinci yaşamıştır. Bunun yanında son derece başarılı bir akademik kariyere sahiptir.

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